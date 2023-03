Linda Fäh schenkt einen Blick auf Söhnchen Lio

Jetzt zeigt die Schlagersängerin noch etwas mehr von ihrem Sohn. Anlässlich zum Weltfrauentag und Lios 3-monatigem Geburtstag am 8. März postete sie auf Instagram ein Foto, auf dem sie ihren Lio ihm Arm hält und dieser sich fest an Mama anschmiegt. Und Linda Fäh scheint von ihrem Mutterglück immer noch überwältigt zu sein, denn sie schreibt: «Das Wunderbarste an den Wundern ist, dass sie manchmal wirklich geschehen.»