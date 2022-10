Für die Ex-Miss-Schweiz geht mit der Schwangerschaft ein Lebenstraum in Erfüllung. Sie betonte stets, dass sie sich eine eigene Familie wünscht und gerne irgendwann Mama werden möchte. Schliesslich habe es mit dem Schwangerwerden sogar schneller geklappt als erwartet, verriet sie vergangenen Juli. Und während sie in den ersten Wochen noch mit Übelkeit und Müdigkeit zu kämpfen hatte, scheint es jetzt so, als sei sie voll und ganz in ihrer Schwangerschaft und Rolle als zukünftiges Mami angekommen.