Es ist das grösste Geschenk für Nino Schurter (39), nach dem Ende seiner Mountainbike-Karriere nun mehr Zeit für die Familie und insbesondere seine zwei Kinder zu haben. 2025 zog sich Schurter vom Profisport zurück. Wenige Wochen später erblickte sein Sohn das Licht der Welt. Ein besseres Timing hätte er sich wohl kaum vorstellen können. Jetzt ist er einfach nur Nino Schurter, nicht mehr der Athlet, der 24/7 darauf achten musste, in Höchstform zu sein. Nach der Sport-Pensionierung heisst es jetzt auch mal: Einfach entspannen. Obwohl er damit zugegebenermassen noch etwas Mühe hat. «Mir wird schnell langweilig», gesteht er. Bei zwei Kindern dürfte Langeweile aber wohl kaum an der Tagesordnung stehen.
Tochter Lisa (10) stammt aus der Beziehung mit seiner Ex-Frau Nina. Die Beziehung ging 2023 in die Brüche. Mit seiner aktuellen Partnerin, der Dänin Malene Degn (28) bekam er im Dezember Sohn Leo. Das Leben als Patchwork-Familie klappt aber gut. «Lisa ist mega stolz auf ihren kleinen Bruder», erzählt Schurter. Und Schurter selbst geniesst es nun in vollen Zügen, seinen Sohn aufwachsen zu sehen. «Es ist mega schön zu sehen, wie so eine kleine Gestalt langsam heranwächst», schwärmt er. Früher ging es um jede Sekunde bei Sport. Heute geht es um jeden Moment mit der Familie. Jeden einzelnen davon kostet Nino Schurter aus.
Welche Zukunftspläne Nino Schurter beruflich nun hat, was seine Tochter über seinen Erziehungsstil sagt und was ihm nach dem Ende des Profisports nach wie vor schwer fällt, das und mehr erfahrt ihr im aktuellen SI.Talk. Im Video gibt es bereits einen kleinen Vorgeschmack. Wer den SI.Talk in voller Länge sehen möchte, findet die aktuellste und alle vergangenen Folgen hier auf Youtube.