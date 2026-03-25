«Lisa ist mega stolz auf ihren kleinen Bruder»

Es ist das grösste Geschenk für Nino Schurter (39), nach dem Ende seiner Mountainbike-Karriere nun mehr Zeit für die Familie und insbesondere seine zwei Kinder zu haben. 2025 zog sich Schurter vom Profisport zurück. Wenige Wochen später erblickte sein Sohn das Licht der Welt. Ein besseres Timing hätte er sich wohl kaum vorstellen können. Jetzt ist er einfach nur Nino Schurter, nicht mehr der Athlet, der 24/7 darauf achten musste, in Höchstform zu sein. Nach der Sport-Pensionierung heisst es jetzt auch mal: Einfach entspannen. Obwohl er damit zugegebenermassen noch etwas Mühe hat. «Mir wird schnell langweilig», gesteht er. Bei zwei Kindern dürfte Langeweile aber wohl kaum an der Tagesordnung stehen.