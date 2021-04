Living: Kunst bestimmt Lori Spectors Leben

Picasso & Co. sind in Spectors Privatsammlung nicht vertreten. Die hohen Wände der 5½-Zimmer-Oase sind wie geschaffen für grossformatige Werke, von denen jedes eine Geschichte erzählt und mit Betrachtern in einen spannenden Dialog tritt. Es sind vor allem Geschichten von Frauen. Cindy Sherman gehört zum prominenten Reigen. Und Latifa Echakhch. Die gebürtige Marokkanerin lebt in Fully VS und vertritt die Schweiz 2022 an der Biennale in Venedig.