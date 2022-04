«Er hat allen erzählt, ich sei ein grosser Star»

Er werde so oder so immer stolz sein auf sein Kind. So wie sein Vater stolz war auf ihn. «Er konnte meinen Erfolg zwar nicht richtig einordnen, hat aber in Kolumbien allen erzählt, in der Schweiz sei ich ein grosser Star», sagt Nicolas lächelnd. Das ihm gewidmete Album hätte Fernando grosse Freude bereitet, keine Frage. Und dass sein Sohn sein Arepas-Rezept mit Sbrinz in Ehren hält, bestimmt auch.