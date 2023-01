Galmarini ist nicht die Einzige beim SRF, die öffentlich macht, was sie verdient. Im Jahr 2018 verriet Sandro Brotz (53) vor laufender Kamera sein Gehalt. Als «Rundschau»-Moderator und stellvertretender Redaktionsleiter würde er rund 130'000 Franken Einkommen haben, so Brotz. Allerdings hatte der heutige «Arena»-Moderator nicht ganz so spontan ausgepackt. Anlass zur Transparenz gab ihm ein Beitrag zu «Millionen-Löhne der Chefärzte». Um seinen damaligen Studiogast Thomas Hillermann, ehemaliger Chefarzt Anästhesie am Spital Uster, heute Chefarzt am Spital Bülach, in Zugzwang zu bringen, konfrontierte Brotz ihn mit seinem eigenen Gehalt.