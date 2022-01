Was ihr in England von Beginn an auffiel: wie selbstverständlich Frauen am TV auftreten. Als Expertinnen, Moderatorinnen, Bürgerinnen. «In der Schweiz musste ich oft mehrere Anläufe starten, damit eine Frau öffentlich hinsteht.» Ein wichtiger Grund für Engbersen, nach Ablauf ihrer Korrespondentenzeit im März in die Privatwirtschaft einzusteigen und als Partnerin einer Consultingfirma weibliche Führungspositionen zu rekrutieren. «Zudem will ich Frauen helfen, bei Auftritten selbstbewusst hinzustehen.»