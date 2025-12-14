«Loslassen fällt mir schwer»

Die Familie im Wandel

Ihre eigene Tochter Lili (25) lebt schon länger nicht mehr bei ihr und Ehemann Luka (61). Dieses Jahr ist auch Gian ausgezogen. «Der Gedanke, dass irgendwann alle weg sind und das Haus leer ist, ist schon traurig. Aber gleichzeitig freue ich mich für meine Kids, dass sie ihren eigenen Weg gehen und die Flügel ausbreiten.» Gian, der ab Januar ein einjähriges Praktikum in einer Anwaltskanzlei beginnt und mit seiner Freundin Noemi (25) in Zürich lebt, grinst. «Jö, s Mami isch am Vermissä.» Aber er sei ein Familienmensch und komme immer wieder gern nach Hause. «Wir sind ein Clan und auch oft in der Grossfamilie zusammen. Das finde ich schön», sagt Sandra Studer.