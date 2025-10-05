Louisa Gagliardi erobert die Kunstwelt

Als Zwölfjährige habe ihre Mutter sie das erste Mal an die Art Basel mitgenommen, sagt Louisa Gagliardi. Ihr Erfolg, vermutet sie, habe viel mit ihrem Elternhaus zu tun. «Ich wuchs mit einer Schwester und einem Bruder in Sion auf, in einer sehr kreativen und privilegierten Familie. Meine Mutter war Künstlerin und Psychologin, mein Vater Architekt, meine Gotte Kunsthistorikerin. Wir reisten viel und besuchten Museen.»