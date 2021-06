Löwenflüsterer Dean Schneider zu Gast in der «Ellen Show»

Sein Erfolg bleibt auch in Übersee nicht unentdeckt. Am vergangenen Montag wurde Dean via Video-Schaltung in Ellen DeGeneres, 63, US-Talksendung «The Ellen Show» eingeladen. Ein grosser Moment für den Löwenflüsterer, wie er «20 Minuten» gegenüber verrät: «Es ist sehr bestätigend und motivierend, bei so einer riesigen Show dabei zu sein – aber das Prozedere war im Grunde gleich wie bei jedem anderen Interview auch. Nervös war ich deshalb, ehrlich gesagt, nicht», so Dean.