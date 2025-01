Spannende Premiere für die junge Familie

Als Ehepaar haben die beiden erfolgreichen Menschen auch gemeinsame Projekte, wie ihren Podcast «Don’t Worry Be Hänni» und in den letzten zwei Jahren eine gemeinsam moderierte Show in «Das Zelt». Er veröffentlicht am 7. Februar seine neue Single, sie steckt dann bereits in den Tanzproben. Damit dies alles aufgeht, unterstützt er sie. «Luca hält mir mit unserem Baby den Rücken frei. Er wird sich vorwiegend um unsere Tochter kümmern», sagt Christina Hänni. «Die beiden werden mich natürlich auch besuchen kommen, damit wir gemeinsame Zeit als Familie haben. Wie das alles funktionieren wird, werden wir sehen, es ist für uns eine spannende Premiere.»