Das Lied «L-O-V-E», ursprünglich von Nat King Cole gesungen, ist seit einigen Wochen ein Hit auf der Social Media Plattform Tiktok. Vor allem die Version des kanadischen Sängers Michael Bublé ist dabei sehr beliebt. Um was geht es bei dem Trend? Zwei Personen springen zum Text des Songs in einen Pool und formen dabei mit ihren Körpern die jeweiligen Buchstaben, also L, O, V und E.