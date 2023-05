Luca Hänni gewinnt «The Masked Singer»

Zum Sieger der achten Staffel wurde der Schuhschnabel gekürt. «Ich schwanke ein bisschen zwischen Rapper Alligatoah und Luca Hänni», erklärte Ruth Moschner nach dem Auftritt des schillernden Vogels. «Heute ist was passiert», war Rea Garvey auf eine andere Spur gestossen. Es stand ein Eiswagen vor dem Studio, was ein Hinweis auf Nico Santos (30) sein könnte. «Ich habe auf dem Weg hier her Karl Lauterbach getroffen», tippte Daniel Donskoy daher auf den Gesundheitsminister im Kostüm des blauen Vogels. Doch unter den Federn steckte der Schweizer Sänger Luca Hänni (28).