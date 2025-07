Luca Hänni gibt deutscher Influencerin Schweizerdeutsch-Nachhilfe

«Ok, fangen wir an. Die machen an Verben einfach eine andere Endung und anstatt parken sagen die einfach, ‹ich muss noch kurz parkieren. Ich will gerne grillieren›», erklärt sie die beiden Wörter anhand von Beispielsätzen. Bei Begriff Nummer zwei erzählt sie von einem persönlichen Erlebnis, bei dem ein Schweizer ihr die Haare gebürstet habe. «Da sagt er mir, ‹deine Haare zu strählen, ist so anstrengend›. Was?», meint sie daraufhin verwirrt und hat damit ihren deutschen Landsleuten den nächsten schweizerdeutschen Ausdruck beigebracht: Haare strählen gleich Haare bürsten.