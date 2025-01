«Luca Hänni hat bei mir geklaut!»

Tatsächlich ist die Anfangsmelodie nahezu identisch, nur in einer anderen Tonlage. «Love Me Better» startet mit einem c-Moll-Akkord, «MüsteriüM» ist in a-Moll geschrieben, also eine kleine Terz tiefer. Die Anzahl Silben sowie der Rhythmus der beiden Songs sind täuschend ähnlich. «Melodien können Berge versetzen, Worte wie ‹Zufall› hingegen entzaubern unser Dasein», so Yavsaner.