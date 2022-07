«Deutschland sucht den Superstar» geht 2023 in die letzte Staffel - und Dieter Bohlen (68) ist noch einmal mit an Bord. RTL hat diese überraschende Nachricht am Mittwoch verkündet. Luca Hänni (27), der Sieger von 2012, reagiert gelassen. «Ich persönlich habe es geahnt», sagt er der Nachrichtenagentur spot on news über Bohlens Comeback. Für die Jubiläumsstaffel - 20 Jahre «DSDS» - «muss das noch mal so kommen». Der langjährige Juror «gehört dazu».