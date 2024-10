Luca Hänni musste mitten in der Nacht in den Notfall

Über zwei Stunden findet Luca Hänni nicht in den Schlaf, während seine Frau friedlich schlummert. Der Schatten wird grösser und der Berner hat plötzlich auch noch ein «seltsames Geräusch» im Ohr und Hänni bekommt es mit der Angst zu tun. «Ich hatte Panik und fing an, zu googeln – da hiess es Schlaganfall.» Seit er Vater sei, so der Sänger weiter, mache er sich noch mehr Sorgen und entschied darum, kein Risiko einzugehen. «Um zwei Uhr in der Nacht raste ich mit meiner Vespa wie ein Psycho ins Spital», erzählt Hänni weiter.