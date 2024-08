Luca Hänni rechnet in neuem Song mit Ex ab

Mithilfe von Selbstliebe aus einer toxischen Beziehung finden. Genau davon handelt «Love me better», der neue Song von Luca Hänni (29), der heute erscheint. Die neue Single des ESC-Stars ist einer seiner persönlichsten Songs bisher, wie er uns bei einem Gespräch am Zürcher Seeufer erklärt. «Ich habe mich in der Vergangenheit in einer toxischen Beziehung befunden», sagt Hänni zu Blick. «Eine Beziehung, in der mich meine damalige Freundin verändern wollte. Wir kamen aus zwei unterschiedlichen Welten.» Die Ex-Partnerin und er hätten andere Lebensvorstellungen, andere Werte und Zukunftsziele gehabt.