Luca Hänni stärkt Ehefrau Christina den Rücken

«Es läuft alles Schlag auf Schlag»

Zeit für die Familie hat Luca Hänni in den nächsten zwei Wochen nur bedingt. Er steht am Sonntag im Eurovision Village auf der Bühne und wird am 17. Mai neben dem Auftritt am grössten ESC-Public-Viewing, der Arena plus im St. Jakob-Park, mit ESC-Legenden Paola Felix (74), Peter Reber (76) und Gjon's Tears (26) im grossen ESC-Finale auftreten. Und am Sonntag nach dem ESC gehts bereits nach Mainz (D) in den ZDF-Fernsehgarten. «Ich hoffe, dass mein Bruder dann das Auto fährt und ich vor der Sendung noch ein bisschen Schlaf nachholen kann», sagt Hänni mit einem Lachen. «Es läuft gerade wirklich alles Schlag auf Schlag.»