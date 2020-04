Luca Hänni trauert um sein Hündli

Auf dem Instagram-Account von Tamara war Nala zuletzt häufig mit ihrem Frauchen zu sehen. Das lässt vermuten, dass die Chihuahua-Dame bei Hännis Ex lebt. Ob Luca seine Nala ab und an besucht, ist offen. An sie denken, tut er auf jeden Fall. So postet der Berner immer noch hie und da Bilder von sich und und dem Hund.