Luca Hänni und Christina Luft gehen auf Abstand

So warteten nun alle Lucina-Fans auch auf den nächsten TV-Tanz. Und der war ein Stich ins Herz. Nicht tänzerisch, denn da sahnte das Parkett-Paar satte 29 von 30 Punkten ab und lieferte gewohnt grossartig. Nein, vielmehr hinterliess der Song wieder Rätsel. Hänni und Luft performten einen Quick Step zum Lied «I'll be there for you» (z dt.: Ich werde für dich da sein) aus der Serie «Friends». Also doch nur gute Freunde?