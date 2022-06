Schwumm in der Aare

Luca Hänni und Christina Luft läuten den Sommer ein

Die Temperaturen steigen, die Laune auch und man will nur noch eines: Nach draussen, an die Sonne und ins Wasser. Genau das haben Luca Hänni und Christina Luft gemacht. Einmal am Thunersee und einmal an der Aare.