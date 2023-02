Luca Hänni verrät erste Details zur geplanten Traumhochzeit

Christinas Outfit

Nein, der Bräutigam weiss nicht, was seine Verlobte an der Hochzeit tragen wird – und auch wir wissen es bisher noch nicht. Luca hat aber für das Hochzeitskleid von Christina vor allem einen Wunsch: Mehr Stoff als bei «Let's dance». Die Outfits der Profitänzerinnen sind in der Show bekanntermassen häufig sehr knapp bemessen, wenn es um die Menge an Textil am Körper geht. Der Sänger sagt zwar, dass ihm das zwar natürlich gefalle, aber mit so etwas vor den Altar treten? «Das wäre ein bisschen komisch, in sowas zu heiraten», sagt Luca lachend. «Sie wird sich schon was Schönes aussuchen», ist er überzeugt.