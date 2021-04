«Wo warst du?», fragt Luca Hänni, 26, in seinem neuesten Song. Die Frage richtet sich an Freundin Christina Luft, 31, mit der er vergangenes Jahr zusammenkam. Die Ballade ist eine Liebeserklärung sondergleichen. Abwechselnd mit Aufnahmen von Hänni, der schmachtend in die Kamera sing, zeigt der Clip private Aufnahmen von seiner Freundin. Beim Wandern, beim Baden oder beim Tanzen. Auf Instagram schreibt der Musiker zur Veröffentlichung: «Wo Warst Du, mein Schatzi? Es ging nicht anders, ich musste dir einfach einen Song schreiben. Danke, dass du mich jeden Tag glücklich machst. Lieb dich.»