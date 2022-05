Luca Hänni wird beim ESC emotional

Trotz vollem Terminkalender liess Luca Hänni (27) es sich am vergangenen Samstag nicht nehmen, den 66. Eurovision Song Contest live zu verfolgen – schliesslich hat er 2019 selbst die Schweiz beim Musikwettbewerb vertreten. Und auch in diesem Jahr wurde dem Publikum wieder einiges geboten – gute Songs, ausgefallene Kostüme und heisse Tanzeinlagen. Da kann man schon mal emotional werden – vor allem wohl, wenn man Luca Hänni heisst. Dieser musste nämlich bei einem Auftritt tatsächlich ein wenig anfangen zu weinen, wie er in einer inzwischen gelöschten Instagram-Story verriet.