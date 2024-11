Seine Ehefrau vertritt eine klare Meinung: «Hand vor den Mund. Problem gelöst.» Doch Luca Hänni bohrt weiter und fragt, ob es wirklich so schlimm sei, wenn man mal vergesse, die Hand vor den Mund zu nehmen. Christina Hänni antwortet: «Ich glaube, das ist so eine Knigge-Sache. Also ich fände es jetzt nicht schlimm», aber andere könnten es als unhöflich empfinden, jemandem anderen «in den Mund schauen» zu können. Sie selbst halte sich in der Öffentlichkeit daran, die Hand vor den Mund zu nehmen. Ihr Ehemann muss daraufhin zugeben, dass er manchmal vergisst – was zu einem unerwarteten Zwischenfall mit Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi geführt habe.