Luca und Christina Hänni legen eine Pause ein

In einer fünfminütigen Sonderfolge erklärten sie nun den Grund für die Unterbrechung. «Leute, wie fangen wir an? We have a little problem», sagte Luca Hänni. Der Ex-«DSDS»-Gewinner war gerade von Projekten in München und Köln zurückgekehrt, während seine Frau, die «Let's Dance»-Profitänzerin, sich allein um ihre Tochter kümmerte.