Luca Hänni spürt das Alter

Nicht nur über toxische Beziehungen sprechen die beiden in ihrer neuesten Podcast-Folge, sondern auch über das Älterwerden. Die Folgen davon bekam Luca Hänni nämlich kürzlich selbst zu spüren. «Ich war auf einem Konzert von Calum Scott in Köln und wir waren schon um 19 Uhr da, obwohl das Konzert erst um 21 Uhr startete», erzählt Luca Hänni. «Um 20 Uhr tat mir schon der Rücken vom Stehen weh und ich wollte mich nur noch hinsetzen. Respekt an alle, die Stehkonzerte aushalten!» «Lernst du daraus für deine künftigen Konzerte?», will Christina Hänni von ihrem Mann wissen. Aufblasbare Sessel wären schliesslich eine Idee. «Oder jede und jeder bekommt einen Milchschemel mit ausfahrbarer Stütze umgeschnallt und wenn man nicht mehr stehen will, kann man die Stütze ausfahren», scherzt der Sänger.