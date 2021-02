Lucas Fischer ist jetzt Contact-Tracer

In seinem Heimatkanton Aargau kontaktiert er Personen, die sich wegen einer allfälligen Ansteckung mit dem Coronavirus in Quarantäne begeben müssen und hilft so mit, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Mit seinem neuen Job sei er glücklich, sagt Fischer gegenüber «Blick». Manchmal gehe ihm die Arbeit aber nahe.