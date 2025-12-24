«Lucas Lächeln lässt mein Herz tanzen»

Gefeiert wird im familiären Kreis im Glarnerland und in St. Gallen. Mit insgesamt 19 Erwachsenen und fünf Kindern. «Bei unserer Familie ist es Tradition, dass wir alle im Weihnachtspulli, mit lustigem Kopfschmuck feiern. Ob Rentiergeweih, Weihnachtsmütze oder glitzernder Haarreif – erlaubt ist, was Spass macht.» Dieses Ritual sorge jedes Jahr für viele Lacher und unvergessliche Fotos. Dieses Jahr wird auch Baby Luca ein entsprechendes Outfit tragen. Kulinarisch wirds bei ihnen international: vom opulenten Achtgangmenü über ein Raclette bis hin zur italienischen Nacht. «Eine selbst gemachte Appenzeller-Bärli-Biberli-Mousse» dürfe dabei nicht fehlen, so Tanja Wettach, wie die DJ bürgerlich heisst.