Luftakrobat Jason Brügger: Comeback nach drei Jahren Pause

Erfolg und Einsamkeit

Tatsächlich hat Jason Brügger als Knirps zwei Berufswünsche, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Bauer und Zirkusartist. Das Rennen macht Letzteres. Nach der Matura besucht Jason die renommierte Zirkusschule im kanadischen Montreal. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz gewinnt er die SRF-Castingshow «Die grössten Schweizer Talente», schafft es danach im deutschen Pendant «Das Supertalent» auf RTL in den Final. Dann hebt der Luftakrobat karrieremässig ab. Er tourt mit den Zirkussen Monti und Knie, hat unzählige Engagements im In- und Ausland. «Es war Wahnsinn. Alles, was ich mir je erträumt hatte, geschah sozusagen mit einem Fingerschnippen.»