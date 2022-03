«Angst nehme ich nicht wahr»

Sie brachten sich kurz darauf in Polen in Sicherheit, Ihr Kameramann Witali musste in der Ukraine bleiben. Wie erlebten Sie diesen Abschied?

Das war sehr schwierig für mich. Ich versuchte, die Soldaten an der Grenze zu überreden, ihn durchzulassen – leider ohne Erfolg. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ordnete an, dass alle diensttauglichen Männer zwischen 18 und 60 Jahren nicht ausreisen dürfen. Mein Kameramann blieb mit seiner Ehefrau zurück. Ich gab ihr meine Schutzweste und meinen Helm. An der Grenze sah ich viele Frauen und Kinder, sie sich von ihren Männern verabschieden mussten. Solche Momente will niemand erleben.