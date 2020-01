Lynette Duran (so ihr lediger Name) wuchs zwanzig Kilometer ausserhalb von Johannesburg auf. Als Sekretärin des Basler Chemiemultis Ciba-Geigy in Johannesburg lernte sie Anfangs der 70er-Jahre Robert Federer, 73, kennen, der dort als Laborant tätig war. Sie wurden ein Paar. Dennoch wohnten Lynette und Robert in Südafrika nie zusammen. 1973 flogen sie in die Schweiz – und lebten auch hier zunächst in getrennten Wohnungen. «Wir zogen erst nach der Hochzeit zusammen. Das waren noch andere Zeiten», so Lynette Federer.