Countdown für das Greenfield

Macht das Wetter dem Festival einen Strich durch die Rechnung?

Am Donnerstag startet das beliebte Greenfield Festival in Interlaken. Headliner sind grosse Bands wie Green Day, Sum 41 oder The Prodigy. Doch die vergangenen Tage war schlechtes Wetter angesagt. Kann das Festival überhaupt stattfinden?