Max Rüdlinger spielt den Bösewicht in «Mad Heidi»

Sein Gesicht kennt man in der Schweiz bestens, seinen Namen dagegen kaum. Für Schauspieler Max Rüdlinger braucht es einen Film der speziellen Art, um in das Rampenlicht zu gelangen, das ihm längst gebührte. Dank dem blutrünstigen Splattermovie «Mad Heidi» prangen Name und Konterfei Rüdlingers inzwischen sogar in der «Bild». Dazu titelt die Boulevardzeitung: «Horror-Heidi mordet sich jetzt durch die Berge». Es ist eine schräge Story, die mit der Geschichte vom kleinen Mädchen, wie man es aus Johanna Spyris weltberühmtem Roman kennt, rein gar nichts gemein hat. Max Rüdlinger spielt darin den sadistischen Kommandanten Knorr, der dem Geissenpeter mal eben so den Kopf wegpustet. Eine Rolle, die so gar nicht zum Bild passen will, das man von dem 73-Jährigen bisher hat. Wer also ist Schauspieler Max Rüdlinger wirklich?