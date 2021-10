«Mädchen bekommen 11 Prozent weniger Sackgeld»

Junge Frauen haben teilweise zum ersten Mal gehört, dass ihre Grossmutter in ihrem Alter noch nicht abstimmen und wählen durfte. Viele hat es schockiert, dass Schweizerinnen ihre Bürgerrechte erst so spät und gegen so starken Widerstand bekommen haben. Es sind Studien publiziert worden, eine hat gezeigt, dass der Lohnunterschied schon beim Sackgeld anfängt: Mädchen bekommen 11 Prozent weniger – im Jahr 2021. Das hat aufgeschreckt. Und es hat mobilisiert. Frauen haben begonnen, wieder genauer hinzuschauen und sich über Rollenzwänge auszutauschen. Am Arbeitsplatz («verdienen wir eigentlich gleich viel wie unsere Kollegen?»), vor der Kita («warum rufen die eigentlich immer die Mama und nicht den Papa an, wenn das Kind krank ist?»), mit ihren Partnern.