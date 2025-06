Madeleine Boll – die erste Frau mit Fussball-Lizenz

Ab 1972 gibt es offiziell eine Schweizer Nationalmannschaft der Frauen. Mit ihr bestreitet Boll 14 Länderspiele. Das letzte am 20. Mai 1978 in Belgien. Nach der 0:2-Niederlage bittet sie den Schiedsrichter, den Ball als Erinnerung behalten zu dürfen. Er lehnt ab. Kurz darauf hängt Madeleine Boll die Fussballschuhe definitiv an den Nagel. Es folgt, was sie 20 Jahre Stille nennt: «Ich musste an meine Zukunft denken.» Sie hat ein Diplom als Trainerin, doch Geld lässt sich mit Fussball kaum verdienen, schon gar nicht als Frau. Also macht sie die Ausbildung zur Sozialarbeiterin und arbeitet bei Pro Senectute und Alusuisse. «In meiner Aktivzeit stand ich an Wochenenden immer irgendwo auf einem Fussballplatz», sagt sie, «für Privates blieb kaum Zeit.»