Es wäre deshalb auch falsch, bei Mahara McKay von einem Coming-out zu sprechen. Vorgefertigte Labels wie lesbisch, bisexuell würden dem, was sie in Worte zu fassen versucht, nicht gerecht. Mahara hat sich in einen Menschen verliebt. Sie selbst beschreibt es so: «Ich kam zum Schluss, dass in an Energien glaube. Ich glaube an unsere Energie.»