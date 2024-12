Mahbube Ibrahimi kämpft für Frauenrechte in Afghanistan

Das Kopftuch, das Mahbube Ibrahimi (20) aus dem Iran mitgebracht hat, benutzt sie heute als Foulard. Vor zwei Jahren ist die gebürtige Afghanin aus dem Iran, wo sie und ihre Familie aus politischen Gründen verfolgt wurden, über Griechenland in die Schweiz geflüchtet. Die junge Frau lebt in Zürich in einer Wohngemeinschaft, macht bald Matura, danach will sie hier Medizin studieren. «In der Schweiz fühle ich mich zum ersten Mal richtig frei und daheim.»