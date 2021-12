Gerade in dieser schwierigen Zeit, will die Regierung so die Vielfältigkeit unseres Landes zeigen. Egal, woher wir stammen, sei es wichtig zu zeigen, was uns verbindet und was uns trennt. «Genau wie die Mitglieder des Bundesrates unterscheiden sich auch die Schweizerinnen und Schweizer in ihrer Herkunft, Sprache, Kultur und Mentalität. Und alle miteinander sind wir die Schweiz. Diese Vielfältigkeit macht die Stärke unseres Landes aus», wird der Bundespräsident zitiert.