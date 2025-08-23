Malorie Blancs Husarenfahrt auf das Weltcuppodest

Schwer fällt ihr deshalb die Entscheidung, wo sie künftig leben will. Mit Freund Léo Monnier (24) plant sie die erste eigene Wohnung. «Wir möchten selbstständig sein», verrät sie. Wo, wissen die Walliserin und der Genfer Slalomfahrer allerdings noch nicht. «Wir lassen es auf uns zukommen.» Schritt für Schritt zu nehmen, hat bei ihnen schon einmal funktioniert: 2023 kamen sie an einer Party während der Schweizer Meisterschaften in Verbier erstmals miteinander ins Gespräch. Sie verstanden sich auf Anhieb, trafen sich bald wieder. Die Liebesgeschichte? Blanc lacht. «Völlig unspektakulär!» Und damit ganz nach ihrem Gusto: «Ich mag es, wenn etwas einfach ist.»