Stichwort Überalterung der Gesellschaft.

Auch eine Erfahrung der letzten Monate: Es reichen drei Wochen Lockdown, damit sozialdarwinistische bis faschistische Positionen in der Öffentlichkeit offen diskutiert werden. Zur Erinnerung: In einer Gesellschaft, die sich am Humanismus orientiert, bezieht das menschliche Leben seinen Wert weder aus der Produktivität noch aus dem Alter. Der Wert des Lebens ist voraussetzungslos und durch sich selbst gegeben. In einer humanistischen Gesellschaft wird jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit gesehen. Niemand darf aufgrund willkürlicher Kategorien seiner Grundrechte beraubt werden. In einer humanistischen Gesellschaft hat deshalb ein alter Mensch nicht weniger Rechte als ein junger. Es ist erschreckend, wie wenig verankert diese Haltung in unserer Gesellschaft ist. Ich kann die Schulen, die Universitäten, die Kirchen und uns alle nur ermahnen, die Grundlagen dieses Menschenbildes, das in einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft unbestritten sein sollte, ohne Unterlass in Erinnerung zu rufen.