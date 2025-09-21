«Man ist immer an allem schuld»

Wie führt man bei all dieser Präsenz überhaupt noch eine Partnerschaft beziehungsweise ist Familienvater?

Gössi: Das private Umfeld braucht alles Verständnis der Welt. Ein Beispiel: Ich gehe mit meinem Partner am Samstagabend essen. Da kommt jemand an den Tisch: «Schön, Frau Gössi, endlich sehe ich Sie mal!» Selbst wenn man die Leute höflich darauf hinweist, dass man privat da ist und nach der E-Mail-Adresse fragt, um sich später auszutauschen, heisst es: «Aber wenn wir uns doch schon sehen!» Ich habe zum Glück keinen Partner, der zu Hause auf mich wartet. Er wohnt in Zürich. Und wenn ich dort mit ihm unterwegs bin, kennen ihn mehr Leute als mich. Das war und ist bis heute ein guter Ausgleich.