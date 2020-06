«Man merkt gar nicht, dass man rassistisch denkt»

2011 zieht Cat für ein Jahr nach London, um weiter an der Schauspielkarriere zu feilen. Vier Jahre zuvor hatte sie die European Film Actor School in Zürich abgeschlossen. «Was mich an der Schauspielerei fasziniert hat, war die Freiheit, jemand anderes zu sein», erzählt sie. In London hat sich vieles für sie verändert. «Dort habe ich erstmals die Freiheit gespürt, anders zu sein, mich selber zu sein. Zum ersten Mal fragte ich: ‹Wer will ich sein?› statt ‹Wer sollte ich sein?›»