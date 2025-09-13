«Man muss nicht allen gefallen und auch nicht ­alles können»

Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?
Die Geburten meiner Kinder waren prägende Ereignisse. Und auf der beruflichen Ebene mein erster Job als Reporterin bei der «Tagesschau».
Was wären Sie als Kind gern geworden?
Wenn ich ehrlich bin, hatte ich als Kind keine beruflichen Pläne. Ich machte mir eher Gedanken darüber, wann endlich der erste Schnee kommt und wo wir die nächste Waldhütte bauen.
Für wen haben Sie als Teenager geschwärmt?
Mir gefiel die Musik von Michael Jackson und Prince.
Als Sie 16 waren: Wie hat Ihr Zimmer da ausgesehen?
Es hatte wirklich sehr viele Bücher, die Klassiker für die Schule und Krimis für die Freizeit. In einer Ecke standen Rollschuhe, in einer anderen etwas später ein pinkes Hooger-Booger-Snowboard, erste Generation.
Wofür haben Sie zuletzt gebetet?
Wenn meine Kinder auf Reisen gehen, habe ich eine Abmachung mit dem Schutzengel.
Wann haben Sie zuletzt geweint?
Als vor Jahren meine Mutter starb.
Auf wen waren Sie zuletzt eifersüchtig?
Auf eine Freundin, die Bilder von einer wunderschönen Wanderung postete.
Wovon haben Sie zuletzt geträumt?
Ich kann mich nur selten an Träume erinnern. Ab und zu denke ich noch in der Nacht: Das war jetzt eine coole Story, die muss ich mir merken. Aber am nächsten Morgen habe ich sie dann meist schon wieder vergessen.
Welche Eigenschaft hätten Sie lieber nicht?
Ich hätte Freude, wenn ich mich ein bisschen besser beherrschen könnte, wenn ich Schokolade sehe. Oder rieche.
Was haben Sie für einen Spitznamen?
Viele sagen mir einfach: Mo.
Welches Kompliment haben Sie vor Kurzem erhalten?
Als es in Syrien zum Machtwechsel kam, habe ich zusammen mit einem tollen Team eine verlängerte «Tagesschau» produziert. Dafür bekamen wir Lob, das hat mich gefreut.
Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
Ich habe mir zu Weihnachten einen Malkasten und Pinsel gewünscht. Damit male ich Geburtstagskarten – oder probiere es zumindest.
Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?
Von beidem kann man nie genug kriegen, nicht wahr? Aber man muss nicht allen gefallen und auch nicht alles können.
Haben Sie schon einmal eine Therapie gemacht?
Nein.
Wofür sollte es Bussen geben?
Wenn Fakten geleugnet und Lügen als Fakten verkauft werden.
Wie viel sind Sie wert – in Franken?
Vielleicht sollte es für diese Frage auch eine Busse geben.
Wofür geben Sie am meisten Geld aus?
Für Miete, Krankenkasse und Nahrungsmittel.
Was verabscheuen Sie am meisten?
Die mörderische Aggression und die menschenverachtende Arroganz, die es braucht, um souveräne Staaten anzugreifen, Menschen zu töten, zu vergewaltigen, zu entführen.
Welches ist Ihr Lieblingsspiel?
Jassen und Schach.
Wo möchten Sie leben?
In der Schweiz gefällts mir am besten. Aber ich denke, in Kanada wäre mir für ein paar Wochen auch sehr wohl.
Was darf in Ihrem Haushalt nicht fehlen?
Schokolade und Staubsauger.
Was machen Sie als Letztes, bevor Sie ins Bett gehen?
Meistens lese ich noch ein bisschen. In einem Buch oder einen News-Artikel.
Mit wem würden Sie gern im Lift stecken bleiben?
Mit jemandem, der Proviant dabeihat und nicht in Panik gerät.
Womit belohnen Sie sich selbst?
Mit einer Joggingrunde oder einem Abstecher in die Berge. Das stärkt und lüftet den Kopf.
Welchen Tag möchten Sie noch einmal erleben?
Schwierig, einen einzigen herauszupicken. Es sind die Familientage, wenn alle erzählen, herzlich lachen, vertieft diskutieren, alles rumwirbelt.
Welche drei Gegenstände nehmen Sie mit auf eine einsame Insel?
Ich sehe das pragmatisch: Sackmesser, Zündstein, Sonnencreme.