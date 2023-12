Was heisst das konkret?

Frieden heisst nicht, in Ruhe gelassen zu werden. Das ist oberflächlich. Wir haben Krieg in der Ukraine, in Israel und Palästina und an vielen anderen Orten der Welt. Das treibt mich um. Wir sind doch alle Geschwister, Kinder Gottes. Zu denken, man könne mit sich selbst in Frieden sein, während Kriege toben, ist purer Egoismus.