«Man muss sich den Erfolg gönnen»

Als Hotelier erlebe ich gerade die intensivsten Zeiten des Jahres. Es sind Sportferien – und Zermatt ist voll mit Touristen. Vor allem an den Wochenenden herrscht Stossverkehr: Die einen kommen, die anderen gehen. Selbstverständlich verfolgte ich die Ski-WM in Saalbach aber sehr eng am Fernsehen. Und ich freue mich mit der ganzen Nation: Was wir derzeit erleben, ist schlicht grandios – und erinnert mich in gewisser Beziehung an die grossen 1980er- und 90er-Jahre.