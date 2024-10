Luca Hänni, Sie haben am 8. Oktober Geburtstag. Was haben Sie geplant?

Luca Hänni: Wir gehen vom 4. bis 7. Oktober erst einmal mit Freunden Wellnessen in ein kleines, cooles Hotel. Am 7. Oktober kommen wir dann wieder heim. Und was ich am 8. Oktober machen soll, weiss ich tatsächlich noch gar nicht richtig. Wahrscheinlich gibt es zu Hause einfach ein gemütliches Essen. Mein Geburtstag fällt diesmal ja auch auf einen Dienstag. Vielleicht mache ich am Wochenende drauf etwas Grösseres mit der ganzen Familie. Das sind nämlich dann doch irgendwie 12, 13 Leute, das ist eine ziemliche Sache. Das überlege ich mir aber nochmal. Ich habe im Moment sowieso genug Action.