«Manchmal habe ich mit dem Leben abgeschlossen»

Was bremst Sie aus?

Ich selbst. Wenn ich zu viel darüber nachdenke, was noch kommen oder schieflaufen könnte. Ich weiss, dass das nur surreale Vorstellungen sind. Früher bremste mich auch mein Umfeld aus. Ich hatte einen Freundeskreis mit schlechtem Einfluss. Ich habe mitgemacht, Drogen konsumiert und mich geprügelt. Aber immer hat etwas in mir geschrien, dass ich nicht so bin. Deswegen habe ich einen Schlussstrich gezogen, was rückblickend die beste Entscheidung war.