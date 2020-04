Wenn Hockey ganz schön langweilig sein kann

Manu Burkart hat mit seinem Bub eine Engelsgeduld

Er sagt über sich selbst, dass er ein eher ungeduldiger Mensch sei: Am langen Osterwochenende aber übt sich Manu Burkart unverhofft in Entschleunigung und Geduld. Auf Facebook gibt der Divertimento-Komiker einen herrlich lustigen Video-Einblick in die sterbenslangweilige Unihockey-Partie mit seinem Sohn.